Zürcher Deepjudge mit Startup Award prämiert

Das Zürcher ICT-Startup Deepjudge wurde mit einem Top 100 Swiss Startup Award ausgezeichnet. An der Award-Verleihung in Zürich schaffte es das Jungunternehmen auf den dritten Platz.

Deepjudge nutzt nach eigenen Angaben Künstliche Intelligenz, um die Arbeit von Kanzleien und Rechtsabteilungen zu vereinfachen. Für die Wissenssuche und -verwaltung kombiniert das 2021 gegründete Unternehmen Machine Learning mit juristischer Expertise.

Noch vor Deepjudge rangierten das Engineering-Startup Corintis. Die ebenfalls 2021 gegründete Firma entwickelt Kühllösungen für Hochleistungs-Halbleiter. Corintis schaffte es bei den Top 100 Swiss Startup Awards auf den ersten Platz. Dahinter platzierte sich das Cleantech-Startup Depoly, das ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt, das Pet-Kunststoffe und Polyester-Textilien bei Raumtemperatur in ihre Rohstoffe zerlegt. Mit Tune Insight schaffte es ein weiteres KI-Startup in die Top Ten. Die Firma aus Lausanne ist auf Verschlüsselung zum Beispiel für das Finanz- und Gesundheitswesen spezialisiert.

Getyourguide, On und Sophia Genetics

Bei der diesjährigen Award-Verleihung feierte der Initiator Venturelab das 15-jährige Bestehen des Startup-Rankings. Die Organisation hat nach eigenen Angaben im Laufe der Jahre 638 Schweizer Startups ausgezeichnet, die 17,8 Milliarden Franken an Risikokapital eingesammelt und 20'870 neue Arbeitsplätze geschaffen haben.

Venturelab nennt in einer Mitteilung Firmen wie Climeworks, Getyourguide, Mindmaze, On, Scandit und Sophia Genetics, die sich in den vergangenen Jahren in den Top-100-Rankings platzieren konnten. Sie hätten sich inzwischen zu globalen Marktführern entwickelt, mit strategischen Partnerschaften mit Grossunternehmen und Bewertungen in Milliardenhöhe. Neben den genannten will Venturelab rund 100 erfolgreiche Exits und 10 Börsengänge hervorgebracht haben.