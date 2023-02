Aktivistische Aktionäre bei Temenos setzen sich weiter durch

Temenos gibt erneut nach: Die Aktionärsversammlung soll nun bereits am 3. Mai stattfinden, heisst es auf der Website. Ursprünglich geplant war die Veranstaltung am 7. Juni.

Bereits seit Monaten drängen die aktivistischen Aktionäre von Petrus Advisers auf Veränderungen am Kurs und forderten auch den Rücktritt von CEO und VR-Präsident. Till Hufnagel und Klaus Umek, Partner von Petrus Advisers, verlangten in einem Brief nicht nur den Rücktritt der Leitung, sondern auch eine "umfassende strategische Überprüfung".