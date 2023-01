Aktivistischer Investor steigt mit Milliarden bei Salesforce ein

Salesforce hat unruhige Zeiten hinter sich und nun muss sich der CRM-Anbieter mit dem aktivistischen Investor Elliott Management auseinandersetzen. Elliott bestätigte nach Medienberichten, in das Unternehmen zu investieren. "Salesforce ist eines der herausragenden Softwareunternehmen der Welt, und da wir das Unternehmen seit fast zwei Jahrzehnten verfolgen, haben wir einen tiefen Respekt vor Marc Benioff und dem, was er aufgebaut hat", so das Statement von Jesse Cohn, Managing Partner von Elliott Management.

Zuvor berichtete das 'Wall Street Journal', es gehe um Anteile in Milliardenhöhe. Ein von 'CRN' zitierter Analyst geht davon aus, dass Elliott auf einen Sitz im Verwaltungsrat drängen werde. Der Fokus des Investors werde darauf liegen, die Margen zu verbessern.

Elliott beteiligt sich in der Regel an Unternehmen, um die Art und Weise, wie die Firma arbeitet, zu ändern. Ziel ist es, die Kosten zu senken und den Unternehmenswert zu steigern. Es wäre nicht das erste Mal, dass es dabei zu Reorganisationen oder Wechsel im obersten Management kommt.

Abgänge im Management und Sparmassnahmen