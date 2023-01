Der nächste Top-Manager verlässt Salesforce

Der Aderlass bei Saleforce geht weiter: Taher Elgamal, Chief Technology Officer of Security, hat auf LinkedIn seinen Weggang angekündigt, wie 'The Register' entdeckt hat. Es ist der zweite hochrangige Sicherheits­ver­ant­wortliche, der Salesforce in den letzten Monaten verlässt. Zuletzt war Mark Carter, Executive Vice President of Security, gegangen.

Salesforce hatte Investoren Ende Sommer mit dem Ausblick für die zweite Jahreshälfte enttäuscht und die Erwartungen runtergeschraubt. "Als sich unsere Einnahmen durch die Pandemie beschleunigten, stellten wir zu viele Mitarbeitende ein, was zu diesem wirtschaftlichen Abschwung führte, mit dem wir jetzt konfrontiert sind", hiess es damals von Konzernchef Benioff.