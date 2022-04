Andreas Knöpfli gibt Swico-Präsidium ab

18 Jahre lang war Andreas Knöpfli im Vorstand von Swico, seit 2008 amtete er als Präsident des Branchenverbandes. Jetzt tritt Knöpfli zurück, wie Swico mitteilt. Auch die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Markus Gröninger und Stefan Metzger würden den Vorstand verlassen.

Der Zeitpunkt für die Anpassungen im Vorstand sei günstig, da der Verband gut aufgestellt und eine Verschlankung und eine Verjüngung wünschenswert sei, so Knöpfli in der Mitteilung. Als Nachfolger empfiehlt der Vorstand den Swico-Mitgliedern Adrian Müller.

Müller ist seit 2013 Mitglied im Vorstand und seit 2020 amtierender Vizepräsident des Verbandes. Der 49-Jährige leitet seit 2015 als Managing Director HP Schweiz und war bereits zuvor mehrere Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen für das Unternehmen tätig.

"Die fortschreitende Digitalisierung einerseits und das Thema Nachhaltigkeit andererseits prägen meinen Arbeitsalltag und ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ich würde mich freuen, mich für Swico bei diesen Themen einbringen zu dürfen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten", sagt Müller in der Mitteilung.

Er sei überzeugt, erklärt der abtretende Präsident Andreas Knöpfli, dass Müller die Geschicke von Swico "zusammen mit dem professionellen Team und dem übrigen Vorstand, umsichtig und erfolgreich weiterführen" werde. "Sein strategisches Wissen, verbunden mit seiner grossen Erfahrung und seinem Netzwerk im ICT-Bereich sind Garant dafür, dass Swico auch zukünftig eine starke Position wahrnehmen und Mehrwerte für die Mitglieder generieren wird."

Die Wahlen von Vorstand und Präsidium sowie die offizielle Verabschiedung der Ausscheidenden würden anlässlich der Generalversammlung vom 18. Mai 2022 anstehen, teilt Swico weiter mit. Das Vizepräsidium werde anschliessend an der ersten konstituierenden Sitzung des Vorstandes neu vergeben.

