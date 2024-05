Apple will Nvidia offenbar mit eigenen KI-Chips konkurrenzieren

Apple stellt schon länger eigene Chips für seine Smartphones, Tablets und Laptops her. Oder vielmehr: lässt herstellen. Auftragsfertiger ist der taiwanesische Halbleitergigant "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" (TSMC), der 1987 mit Unterstützung des taiwanesischen Staats gegründet worden ist.

Wie das ' Wall Street Journal ' (Paywall) nun berichtet, gibt es weitere Aufträge aus dem Hause Apple für TSMC. Dem Bericht zufolge tüftelt der Tech-Konzern an einem dedizierten KI-Chip für Server. Intern trage das Projekt den Codenamen ACDC, was nichts mit der australischen Rockband zu tun hat, sondern für "Apple Chips in Data Center" steht.

Zeitpunkt der Vorstellung ungewiss

ACDC sei seit mehreren Jahren in Arbeit und es sei ungewiss, wann der neue Chip vorgestellt werde, "wenn überhaupt", schreibt das 'WSJ'. Dennoch will das Wirtschaftsmagazin wissen, dass der KI-Chip sich auf die "Ausführung von KI-Modellen konzentrieren" werde, und nicht auf das Training. Dort werde Nvidia weiter dominieren, so eine Quelle im Bericht. Dieses Unternehmen hatte jüngst seine nächste Chipgeneration mit dem Namen Blackwell angekündigt.