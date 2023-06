Asalfutur verzögert sich erneut und wird noch teurer

10 lange Jahre plagt sich das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) nun mit dem Projekt Asalfutur herum. Es geht um die Ablösung der über mittlerweile seit 3 Dekaden im Einsatz stehenden IT-Systeme der Arbeitslosenversicherung, über die Leistungen an Arbeitslose oder Kurzarbeitende ausbezahlt werden.

22 Millionen Franken hätte das unter dem Namen Asalneu gestartete Vorhaben ursprünglich kosten sollen . Mittlerweile beträgt das Volumen an die 150 Millionen Franken, wie diverse – teils ebenfalls freihändige – Zuschläge aus der Vergangenheit zeigen.

Und nun kommt es, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) schon 2021 befürchtete , erneut zu Anpassungen. Das Seco hat 3 Aufträge im Gesamtvolumen von 2,8 Millionen Franken an die Firmen Ironforge Consulting und Think Beyond vergeben, wie der Ausschreibungsplattform Simap zu entnehmen ist.