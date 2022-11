Auch die Post lässt qualifiziert und digital signieren

Die beiden Bundesbetriebe Swisscom und Post begeben sich nach dem Duell ums elektronische Patientendossier erneut in einen digitalen Konkurrenzkampf. Während Swisscom mit seinem E-Signatur-Angebot schon seit Frühling dieses Jahres präsent ist, tritt die Post in Zusammenarbeit mit Tochter Tresorit erst jetzt in den Markt ein.