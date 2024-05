AWS und Microsoft investieren Milliarden in Europa

Amazon will eine "souveräne Cloud" in Europa aufbauen . Dabei geht es um ein Angebot für regulierte Branchen und den öffentlichen Sektor. Wie das Unternehmen vergangenen Herbst ankündigte, soll die erste "Europa-Cloud" in Deutschland eröffnet werden.

Sechs Milliarden für die Schweiz

Wie das Unternehmen nun bekannt gab, werden bis 2040 knapp acht Milliarden Euro für den Aufbau der Infrastruktur in Deutschland investiert. Schon bis Ende 2025 sollen mehrere Rechenzentren im Bundesland Brandenburg eröffnet werden. In RZs in Frankreich will Amazon nach Angaben des französischen Präsidialamtes 1,2 Milliarden Euro stecken. Ein Teil davon für die Cloud-Sparte, ein anderer in die Logistik des Versandhandels.

Auch in die Schweiz fliesst AWS-Geld. Bereits im September 2023 kündigte der Cloud-Anbieter an, knapp sechs Milliarden Franken in die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt von hiesigen Rechenzentren investieren zu wollen.

Microsoft steckt vier Milliarden in französische Infrastruktur

AWS ist nicht der einzige Cloud-Anbieter, der seine RZ-Infrastrukturen in Europa ausbaut. Auch Microsoft tut dies und hat angekündigt, dass vier Milliarden Euro nach Frankreich fliessen. Das Geld soll in die Weiter­ent­wicklung von Cloud-Technologie und Künstlicher Intelligenz an den Standorten Paris und Marseille fliessen sowie in den Aufbau einer neuen Niederlassung in Mulhouse an der Schweizer Grenze.