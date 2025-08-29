Badener Identic Group übernommen

Die Kölner Timetoact Group kündigt die Übernahme der Badener Identic Group an. Wie die Unternehmen mitteilen, erweitere der deutsche IT-Dienstleister mit der Akquisition sein IAM-Beratungsportfolio und verstärke die Position im Schweizer Markt.

Der deutsche IT-Dienstleister hatte bereits 2021 die Information Process Group (IPG) aus Winterthur übernommen. Die rund 150 Mitarbeitenden der IPG seien wie die Angestellten der Identic Group spezialisiert auf das Identity and Access Management (IAM). "Durch die Akquisition von Identic Group erweitern wir unser Portfolio und unseren Talentpool. Gemeinsam bauen wir unsere Angebote für Kunden weiter aus. Insbesondere in den Technologien von Opentext werden wir im DACH-Raum Ansprechpartner Nummer eins sein", sagt Claudio Fuchs, Geschäftsführer der IPG, in der Mitteilung.

Der Geschäftsführer der Identic Group, Daniel Fasnacht, bleibt im Unternehmen. Er werde nach dem geplanten Zusammenschluss Anfang 2026 eine führende Rolle bei IPG übernehmen. "Als Teil einer grösseren Gruppe können wir unseren Kunden zusätzliche Flexibilität und insbesondere ein deutlich erweitertes Portfolio bieten. Gemeinsam mit der IPG werden wir unseren Wachstumskurs beschleunigen und zielgerichtet in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden in neue Technologien investieren können", sagt er.

Über Details der Transaktion haben Timetoact und Identic Group Stillschweigen vereinbart, wie sie mitteilen. Frank Fuchs, Co-Geschäftsführer von Timetoact, äussert sich aber erfreut: "Durch den Zusammenschluss mit der Identic Group gewinnen wir ein höchst kompetentes Team hinzu, welches auch kulturell sehr gut zur IPG und Timetoact passt. Die Akquisition unterstreicht unseren Anspruch, einer der Top-Drei IAM-Experten im DACH-Raum zu sein."