Bericht: Google verlängert Einstellungsstopp, Beschäftigte sorgen sich

Offenbar hat Google seinen Einstellungsstopp stillschweigend verlängert. Sei er im Juli noch für zwei Wochen angekündigt worden, habe sich an der Situation beim Tech-Konzern seither wenig verändert, berichtet 'Businessinsider'. Die Beschäftigten würden sich nun Sorgen machen, was dies für ihre Situation bedeute.

Das Unternehmen wolle die Zeit nutzen, um den Personalbedarf zu überprüfen und neu zu priorisieren, hiess es im Juli in einer E-Mail von Prabhakar Raghavan, Senior Vice President. CEO Sundar Pichai erklärte damals auch, dass man das Tempo der Einstellungen längerfristig herunterschrauben wolle.

Die Schweizer Ländergesellschaft wollte die Meldung im Juli gegenüber inside-it.ch nicht kommentieren . Erst vor wenigen Tagen bestätigte Google aber einen Zukauf von Büroräumlichkeiten am Zürcher Seeufer , wo bereits im Jahr 2024 Mitarbeitende tätig sein sollen. Hierzulande beschäftigt Google rund 5000 Personen.

Der Schweizer Standort ist das grösste Google-Entwicklungszentrum ausserhalb der USA. Pichai hatte im Juli angekündigt, dass man sich künftig bei Neueinstellungen auf technische Funktionen und weitere wichtige Profile konzentrieren wolle.

Dazu passt auch ein "Detail" der neusten Meldung aus den USA. So soll von der Vertriebsleitung der Google Cloud angekündigt worden sein, dass die Produktivität und das Verkaufstempo überprüft werde. Sollten diese nicht gesteigert werden, werde "Blut in den Strassen fliessen", hiess es laut 'Businessinsider' in einer internen Info.