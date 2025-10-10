Berner Kantonalbank entlässt seine IT-Chefs

Allgeier besetzt Chefsessel neu
Sebastian Bloch übernimmt den Posten des CEO von Alex Plasa.
Umut Yilmaz ist CISO der Berner Kantonalbank. Im Interview spricht er über die Veränderung seiner Rolle, Cybersecurity in der Schweiz und seine grössten Sorgen.
Das Bahnunternehmen will sein ERP-System weiterentwickeln. Zusätzlich zum bestehenden Partner Aveniq soll ein SAP-Spezialist die Software während fünf Jahren optimieren.
Im September bleibt die Quote der Arbeitslosen ICT-Fachkräfte höher als der Durchschnitt aller Branchen. Die Zahl der Beschäftigten bleibt seit Anfang 2024 ohne grosse Veränderungen.