Berner Kantonalbank entlässt seine IT-Chefs

Oliver Kuster, der CEO von Aity, sowie Pascal Eugster, Leiter Entwicklung & Application Management und stellvertretender CEO, verlassen die Berner Kantonalbank (BEKB) per sofort, wie die Bank bekannt gibt. Dies, weil man sich dazu entschieden habe, die Geschäftsleitung der seit März 2022 operativen IT-Tochtergesellschaft neu aufzustellen.

Zu den Gründen des plötzlichen Umbruchs an der Spitze äussert sich die Bank in ihrem Communiqué nur ganz knapp. Der Hintergrund seien "unterschiedliche Auffassungen über die operative Umsetzung der Eignerstrategie innerhalb der Aity AG." Um diese Eignerstrategie voranzutreiben, habe man eine externe Interimsführung eingesetzt. Diese Lösung solle den Raum schaffen, um zentrale Führungsfunktionen neu zu besetzen und die Organisation gezielt weiterzuentwickeln.

Die strategische Ausrichtung der IT-Tochter bleibe aber unverändert: Im Zentrum stünden die technologische Leistungsfähigkeit, die Betriebsstabilität und die erfolgreiche Umsetzung konzerninterner Schlüsselprojekte, erklärt die BEKB.