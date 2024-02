Big Tech hat 2024 bereits 32'000 Jobs vernichtet

Die Massenentlassungen in der Tech-Industrie gehen weiter. Laut dem Startup Layoffs.fyi haben in den Vereinigten Staaten seit Anfang 2024 über 32'000 Angestellte aus dem Sektor ihren Job verloren. Das Unternehmen verfolgt den Stellenmarkt in der Branche seit dem Ende der Pandemie und stellt seine Daten online zur Verfügung.

Das jüngste Beispiel in der Auflistung ist Snap. Das Unternehmen hinter der Messenger-App Snapchat reduziert seine Belegschaft um 10%, betroffen sind rund 540 Mitarbeitende. Anfang Februar gab der Identitäts- und Zugriffs­managementsdienstleister Okta bekannt, dass 7% der Stellen gestrichen werden, das sind rund 400 Angestellte.

müssen Anfang Jahr erneut 700 Angestellte ihre Sessel räumen. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen, einschliesslich grosser Tech-Konzerne wie Amazon, Ende Januar zückte Microsoft den Rotstift bei seiner Gaming-Sparte. 1'900 Mitarbeitende bei Activision Blizzard und Xbox müssen gehen. Und auch bei Salesforce wird fleissig Personal abgebaut. Nach einer ersten grossen Entlassungsrunde im Jahr 2023 müssen Anfang Jahr erneut 700 Angestellte ihre Sessel räumen. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen, einschliesslich grosser Tech-Konzerne wie Amazon, Google oder Meta.

Korrekturen und Verlagerungen

"In diesem Jahr versuchen die Tech-Unternehmen immer noch, ihre über­höhten Personalbestände aus der Zeit der Pandemie zu korrigieren, da sowohl das Hochzinsumfeld als auch der Abschwung in der Tech-Branche länger anhielten als ursprünglich erwartet", schreibt Roger Lee, Gründer von Layoffs.fyi, in einer E-Mail, die von der australischen Zeitung 'Financial Review' eingesehen worden ist.

Lee zufolge gab es in den letzten Jahren zwei Hauptentlassungswellen. Dabei wurde die erste vom ersten bis zum zweiten Quartal 2020 durch die Covid-19-Pandemie und die zweite ab dem zweiten Quartal 2022 durch den Zins­erhöhungs­effekt verursacht. "Die diesjährigen Entlassungen sind in der Regel kleiner und gezielter als die Entlassungen vor einem Jahr", so Lee.

Obwohl wirtschaftliche Faktoren als Hauptgrund für Entlassungen im Tech-Bereich gelten, wies der Gründer von Layoffs.fyi darauf hin, dass viele Unternehmen ihre Ressourcen auf den Wettlauf um Künstliche Intelligenz verlagern und die besten Talente auf dem Gebiet rekrutieren wollen. Also selbst wenn kontinuierlich Stellen abgebaut werden, können in anderen Bereichen neue Positionen geschaffen werden.