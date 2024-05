BSI will auf den italienischen Markt

Der Badener CRM-Spezialist BSI hat bekannt gegeben, dass er in Zukunft auch auf dem italienischen Markt aktiv werden will. Bisher ist das Software­unter­nehmen vor allem auf dem schweizerischen, deutschen und österreichischen Markt präsent. Letztes Jahr hat es einen Umsatz von 100 Millionen Franken erzielt.

Den italienischen Kunden wolle man sich erstmals auf der Konferenz "It's all Banking & Insurance" in Mailand präsentieren, die am 21. Mai stattfindet, so BSI. Auf diese beiden Branchen – Banken und Versicherungen – soll sich das Italien-Team von BSI zunächst auch konzentrieren. Für das Team werde man lokale Branchenexpertinnen und -experten engagieren, die mit den Bedürfnissen der Kunden vor Ort vertraut sind. Das Büro des Teams befindet sich in Mailand, wie uns BSI auf Anfrage erklärte. Geleitet wird es von Cesare Bisio.