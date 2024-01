Citysoftnet erhitzt erneut die Gemüter im Berner Stadtrat

Das neue Fallführungssystem Citysoftnet kommt die Stadt Bern immer teurer zu stehen. Der Stadtrat sprach am Donnerstag einen dritten Nachkredit – doch insbesondere die GLP/JGLP-Fraktion bezweifelt, dass die Sache damit ausgestanden ist.

Das machte Fraktionssprecherin Corina Liebi in ihrem Votum deutlich. Der Kanton Bern wolle bekanntlich ein eigenes Fallführungssystem im Sozialbereich einführen und dieses zwischen 2026 und 2028 verpflichtend für alle Gemeinden zur Anwendung bringen. Der Grosse Rat sprach den Kredit für das neue System im vergangenen November.

Im Umkehrschluss bedeute dies, dass Citysoftnet in der Stadt Bern schon in 4 bis 6 Jahren abgelöst werden müsste, sagte Liebi. In diesem Fall hätte die Stadt rund 18,7 Millionen Franken in den Sand gesetzt. Das Projekt der Städte Bern und Zürich sowie des Kantons Basel-Stadt läuft seit über 10 Jahren – und hatte von Beginn weg mit Problemen zu kämpfen.