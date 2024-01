Collana gründet Schweizer Joint Venture für Healthcare-IT

Das deutsche Unternehmen Collana IT gibt die Gründung von Collana Health bekannt. Die neue Aktiengesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und ist ein Joint Venture des Berner ERP-Spezialisten Data Dynamic und des Consultants Scheggpartner aus Baar.

Collana IT hatte Data Dynamic im Mai 2022 übernommen. "In enger Zusammenarbeit mit Data Dynamic agiert Collana Health als zentrale Schaltzentrale für den Aufbau eines fokussierten Gesundheitssegments, auch bekannt als Health-Vertical", so die Mitteilung. Ziel sei, eine umfassende und spezialisierte Betreuung des Schweizer Gesundheitsmarktes zu gewährleisten. Dabei werde auch das Know-how der anderen Unternehmen der Collana-IT-Gruppe einfliessen.

Das Leistungsportfolio decke alle Phasen von IT-Projekten im Gesundheitswesen ab, verspricht Collana Health. Es reiche von der initialen Beratung und Konzeption über die Implementierung und Einführung bis hin zum laufenden Betrieb von IT-Lösungen. Darüber hinaus biete das Unternehmen administrative Unterstützung für Kliniken und Spitäler.

CEO wird Hans Hess, Mitgründer und Senior Partner von Scheggpartner. "Wir sind nun in der Lage, alle zentralen IT-Bedürfnisse eines Spitals aus einer Hand zu bedienen", sagt er in der Mitteilung. Dirk Wieland, CEO von Collana IT, erklärt, man wolle die gemeinsame Entwicklung des Health-Verticals aktiv unterstützen. "Neben dem organischen Wachstum sehen wir auch vielversprechende Möglichkeiten, weitere Unternehmen für diese strategische Initiative zu gewinnen und in unsere Unternehmensgruppe einzubinden", so Wieland.