Data-Spezialist Omis wird Teil der Sequotech Gruppe

Die Sequotech Gruppe setzt ihre Wachstumsambitionen weiter fort. Die Westschweizer Firmengruppe um DBI Services gibt die Übernahme von Omis bekannt.

Sequotech ist nach einer Investition des Family Offices Verium in DBI Services entstanden. Mit dem Investor habe man einen Partner gefunden, um die Wachstumsziele umsetzen zu können, hiess es damals. Dabei solle nun auch Omis helfen. Die Schlüsselpersonen des übernommenen IT-Dienstleisters bleiben laut der Mitteilung weiterhin als Aktionäre investiert und werden das Unternehmen als Teil der Firmengruppe weiterentwickeln.

Die Übernahme von Omis sei ein "wichtiger Meilenstein in der Produktisierungs-Strategie" der Gruppe, sagt David Huber, CEO von Sequotech und DBI Services. "Mit dem starken Team und der Kundenbasis von Omis können wir unsere Präsenz in der Deutschschweiz, insbesondere in Zürich, weiter ausbauen."

Omis wurde 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Uster ZH. Das Unternehmen bietet Lösungen in den Bereichen der Qualitätssicherung, Datenüberwachung und -migration. Kernprodukt ist Omrun, eine Lösung für einmalige Datenmigrationen sowie für das Monitoring von Daten über verschiedene Datenbanken hinweg.

Zu den finanziellen Details der Übernahme machen die Unternehmen keine Angaben. Omis werde Teil von DBI und die Mitarbeitenden vollständig in das DBI-Services-Team integriert, so die Mitteilung.