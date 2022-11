Die Post investiert heftig in ihr digitales Angebot – auch durch Übernahmen. Nachdem gestern eine Mehrheitsbeteiligung an Unblu bekannt wurde, folgt heute T2i. Mit der Mehrheitsbeteiligung am Westschweizer Software- und Dienstleistungsanbieter T2i erweitere man das Angebot für Behörden und Unternehmen, schreibt die Post in einer Mitteilung.