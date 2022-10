Drei Viertel der Cloud-Ausgaben in Europa fliessen in die USA

Der Cloud-Markt in Europa ist aktuell fast fünfmal so gross wie noch im Jahr 2017. Dies zeigen Zahlen von Synergy Research. Im zweiten Quartal 2022 überstiegen die Umsätze mit IaaS, PaaS und Hosted Private Cloud die Marke von 10 Milliarden Euro. 80% der Ausgaben entfallen demnach auf IaaS und PaaS.

Die europäischen Anbieter hätten ihre Umsätze seit 2017 zwar um 167% steigern können. Dennoch sei ihr Marktanteil im gleichen Zeitraum von 27 auf 13% gefallen – dies aufgrund der US-Konkurrenten, schreibt Synergy.

Die obersten 6 Plätze der Cloud-Rangliste in Europa sind laut Synergy allesamt von US-Anbietern belegt. 73% der Umsätze sind im zweiten Quartal gar an nur drei US-Tech-Giganten – Google, Microsoft und AWS – geflossen. "Die drei Grossen spielen wirklich in einer eigenen Liga", so Synergy-Chefanalyst John Dinsdale zum 'Register'. Dahinter folgen IBM, Oracle und Salesforce.

Nach den Top-6-Anbietern kommen SAP und die Deutsche Telecom mit je einem Anteil von 2% im europäischen Markt.

AWS habe einen First-Mover-Vorteil im IaaS-Bereich und das werde weiterhin so bleiben, fügt Dinsdale an. Laut dem Marktforscher investieren die US-Cloudprovider derzeit fast 4 Milliarden Euro in ihre Cloud-Expansion und -Skalierung.

Für die Nicht-Giganten sei es unmöglich, diese Grössenordnung zu erreichen. Folglich würden sich die europäischen Cloud-Anbieter grösstenteils auf lokale Kundengruppen mit spezifischen Bedürfnissen fokussieren. "Einige dieser europäischen Cloud-Anbieter werden weiter wachsen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in Bezug auf den europäischen Gesamtmarktanteil viel bewegen werden", schliesst Synergy.

Behörden versuchen Marktmacht zu bremsen

Die Vormachtstellung der US-Anbieter hat auch europäische Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen. Etwa sind in Brüssel verschiedene Beschwerden von europäischen Anbietern wie Nextcloud und OVHCloud eingegangen.