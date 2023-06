EPD-Anbieter Axsana benennt sich um

Axsana erscheint neu unter der Dachmarke der Post und benennt sich um. Die Konzerngesellschaft heisst nun "Post Sanela Health". Post Sanela Health wird weiterhin von der Post CH Kommunikation, Cantosana und dem XAD-Trägerverein gehalten.

Ende September letzten Jahres hat der Gelbe Riese die Mehrheit des EPD-Anbieters Axsana erworben. Das Unternehmen bleibe mit der Umbennenung eigenständig und nicht-gewinnorientiert. Auch die Rolle der XAD-Stammgemeinschaft bleibe unverändert. Die Umfirmierung sowie visuelle Anpassungen seien bereits eingeleitet worden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Axsana unterstützt als Betriebsgesellschaft die Gesundheitseinrichtung bei der EPD-Anbindung und will die Schweizer Bevölkerung über die Vorteile eines digitalen Patientendossiers aufklären. Die Post-Tochter bietet das EPD unter der Marke Xsana in 14 Kantonen an.