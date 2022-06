EPD kostet jährlich über 60 Millionen Franken

Das elektronische Patientendossier (EPD) ist für Schweizerinnen und Schweizer irrelevant. Weniger als ein Promille der Bevölkerung hat schon eins eröffnet , das „entspricht in keiner Weise den Erwartungen und steht in keinem Verhältnis zu den Kosten“, schreibt der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli in einer Interpellation an den Bundesrat.