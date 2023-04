Exxo stösst zur Sequotech-Gruppe

Der IT-Dienstleister und Cloud Provider Exxo schliesst sich der Sequotech-Gruppe an. Stefan Dettwiler, Gründer und CEO von Exxo, wird das Unter­nehmen mit Sitz in Schlieren weiterhin leiten und sich auch finanziell an der Gruppe beteiligen. Dazu nimmt er Einsitz in die Geschäftsleitung von Sequotech. Mit der Übernahme wächst die Anzahl der Angestellten bei Sequotech auf rund 200 an.

"Mit Exxo können wir unsere Präsenz im Raum Zürich deutlich stärken und gleichzeitig unsere Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Cloud, Infrastruktur und Smart Workplace weiter ausbauen", wird David Hueber, CEO von Sequotech in einer Mitteilung zitiert. Gemeinsam wolle man ein führendes Schweizer Tech-Unternehmen aufbauen, meint Stefan Dettwiler, CEO von Exxo zum Deal.

Seit 2020 haben sich immer mehr Firmen der Unternehmensgruppe aus Delémont angeschlossen. Dazu gehören DBI Services und Arcentis. Im Januar 2022 hat die Vereinigung zudem den auf Cloud-, Infrastruktur- und Netzwerk-Lösungen spezialisierten IT-Dienstleister Uditis übernommen . Im Mai des gleichen Jahres folgte dann der Data-Spezialist Omis

Dazu sei man stets auf der Suche nach weiteren ambitionierten Firmen, die einen Partner für den nächsten Wachstumsschritt suchen, heisst es in der Mitteilung.