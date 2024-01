Fokus auf KI: SAP streicht 8000 Stellen

Europas grösster Softwarehersteller SAP will mit einem Grossumbau die Geschäfte mit KI vorantreiben. Von dem Vorhaben seien rund 8000 Mitarbeitende betroffen, teilte der Konzern mit.

Die Walldorfer hatten vor rund einem Jahr bereits 3000 Jobs gestrichen, um sich schlanker aufzustellen. "Mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie in KI", sagte Konzernchef Christian Klein. "Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern."