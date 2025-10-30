Forderung nach digitalem Fahrausweis

Luzerner Kantonsrat ist gegen M365-Marschhalt
Das Parlament hat ein Postulat zu Microsoft 365 deutlich abgelehnt. Man sehe durchaus kritische Punkte, wolle aber keinen Projektstopp.
Loading
Das Parlament hat ein Postulat zu Microsoft 365 deutlich abgelehnt. Man sehe durchaus kritische Punkte, wolle aber keinen Projektstopp.
Als eine Reaktion auf die Kontosperre des Chefanklägers Karim Khan will die Informatik des Internationalen Gerichtshofs alle rund 1800 Arbeitsplätze auf eine deutsche Open-Source-Plattform migrieren.
Der Bundesrat will Betreiber von grossen Onlineplattformen und Suchmaschinen gesetzlich verpflichten, die Rechte der Nutzenden zu achten. Schon jetzt gibt es Kritik an dem Gesetz.
Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.