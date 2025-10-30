Forderung nach digitalem Fahrausweis

30. Oktober 2025 um 15:41
Foto: www.eid.admin.ch

Im Nationalrat wurde eine Motion zur Digitalisierung der Fahrausweise eingereicht. Die Kantone Schwyz und Zürich verkündeten die Einführung des elektronischen Lernfahrausweises.

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) hat eine Motion zur "Digitalisierung der Führerausweise" beim Nationalrat eingereicht. Der Text fordert eine gleichwertige Anerkennung von elektronischen Führer- und Fahrzeugausweisen sowie eine Aufhebung der Papierpflicht. Die KVF begründet die Motion damit, dass digitale Ausweise mit E-Government-Diensten verknüpft werden können, was die Prozesse vereinfache.
Umsetzung Lernfahrausweis
Die Motion steht im Rahmen der Strategie "Digitale Verwaltung Schweiz 2024−2027". Darunter soll auch bis Ende Jahr der elektronische Lernfahrausweis (eLFA) in der ganzen Schweiz verfügbar sein. Als Vorreiter lancierte der Kanton Appenzell Ausserrhoden den digitalen Ausweis im Jahr 2024. Im September dieses Jahres folgten Bern, Neuenburg, Wallis und Tessin.
Der Kanton Schwyz teilte gestern mit, dass der eLFA seit Anfang Woche verfügbar ist. Bis Ende 2026 bleibe der Papier-Lernausweis weiterhin obligatorisch. Ebenfalls gestern verkündete der Kanton Zürich den Start des digitalen Ausweises, der jedoch erst ab dem 3. November bezogen werden kann.
Nach bestandener Theorieprüfung erhalten Lernende sowohl den Papier- als auch den digitalen Lernausweis, ohne zusätzliche Kosten. Im Kanton Schwyz und Zürich sendet das Strassenverkehrsamt einen Zugangslink per SMS, mit dem der eLFA auf die Swiyu-Wallet geladen werden kann. Bei einer Kontrolle kann man den Ausweis via QR-Code vorweisen und dabei entscheiden, welche Informationen man teilt.

