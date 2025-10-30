Forderung nach digitalem Fahrausweis

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) hat eine Motion zur "Digitalisierung der Führerausweise" beim Nationalrat eingereicht. Der Text fordert eine gleichwertige Anerkennung von elektronischen Führer- und Fahrzeugausweisen sowie eine Aufhebung der Papierpflicht. Die KVF begründet die Motion damit, dass digitale Ausweise mit E-Government-Diensten verknüpft werden können, was die Prozesse vereinfache.

Umsetzung Lernfahrausweis

Der Kanton Schwyz teilte gestern mit, dass der eLFA seit Anfang Woche verfügbar ist. Bis Ende 2026 bleibe der Papier-Lernausweis weiterhin obligatorisch. Ebenfalls gestern verkündete der Kanton Zürich den Start des digitalen Ausweises, der jedoch erst ab dem 3. November bezogen werden kann.