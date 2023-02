Gartner: Nachfrageschwäche für PCs hält an

Natürlich sind solche Vorhersagen immer mit Unsicherheiten behaftet. Hersteller könnten beispielsweise versuchen, durch hohe Rabatte ihre Lagerbestände zu reduzieren. Dies könnte die Zahl der verkauften Geräte in die Höhe treiben, aber gleichzeitig die Umsätze und Margen schrumpfen lassen.

Ranjit Atwal, ein Senior Analyst bei Gartner, erklärte gegenüber 'The Register' einige der Gründe für die Prognose. Intel hat gerade für das letzte Quartal einen Umsatzrückgang um 36% in seiner PC-Division rapportiert. Bei Microsoft ging der Umsatz mit Windows-Lizenzen für neue PCs um 39% zurück. Dies seien Zahlen, so Atwal, die einen Ausblick auf die kommenden Monate geben würden. Es handle sich um Einnahmen aus Software und Komponenten für PCs, die nun in den Lagern von Distributoren und Retailern liegen und erst in den kommenden Wochen und Monaten verkauft werden.