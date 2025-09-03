Google wird nicht zerschlagen

3. September 2025 um 08:35
Foto: Karollyne Videira Hubert / Unsplash

Ein Richter hat entschieden, dass sich Google nicht von Chrome und Android trennen muss.

Das Verlangen der US-Regierung, Google zu zerschlagen, ist in erster Instanz abgewiesen worden. Der zuständige Richter Amit Mehta erklärte in seiner Begründung, dass die Forderungen zu weit gehen würden. Die Klage der Regierung war Ende 2020 am Bundesgericht in Washington eingereicht worden.
Laut dem Urteil darf Google damit Chrome und Android behalten. Einige kleinere Einschränkungen der Marktmacht des Beinahe-Monopolisten im Suchmaschinenbereich hat der Richter trotzdem verfügt. So darf Google zwar weiterhin Partner wie Apple oder Mozilla dafür bezahlen, dass sie Google als Standard-Suchmaschine auf iPhones oder im Firefox-Browser vorschlagen. Neu dürfen diese Deals aber nicht mehr exklusiv sein, die Partner müssen ihren Usern und Userinnen auch andere Suchmaschinen anbieten dürfen.
Über diese Entscheidung dürften vor allem die Google-Partner froh sein. Apple hatte aufgrund der Gefahr, den Deal mit Google zu verlieren, die Entwicklung einer eigenen Suchmaschine gestartet. Wenn der Deal verboten worden wäre, hätte Apple nicht nur jährliche Einnahmen von rund 20 Milliarden Dollar verloren. Der Betrieb einer eigenen Suchmaschine hätte den iPhone-Konzern noch zusätzlich sehr viel Geld gekostet. Die Mozilla Foundation erklärte sogar, dass ohne den Google-Deal ihre Existenz gefährdet wäre.
Laut einer weiteren Verfügung im Urteil wird Google seinen Konkurrenten gewisse Daten zukommen lassen müssen, die durch seine Suchmaschine gesammelt werden, beispielsweise Teile des Indexes. Die Daten sollen Suchmaschinen wie Microsofts Bing und DuckDuckGo sowie KI-Firmen wie OpenAI und Perplexity bei der Entwicklung von Konkurrenzprodukten helfen.
Wahrscheinlich wird die US-Regierung Berufung gegen das Urteil einreichen und es dürften noch viele Jahre vergehen, bis der Prozess endgültig vorbei ist. Durch das erstinstanzliche Urteil sind aber die Chancen, dass es irgendwann doch noch zu einer Zerschlagung von Google kommt, deutlich gesunken.

