Google wird nicht zerschlagen

SAP investiert Milliarden in digitale Souveränität
Neue Bereitstellungsmodelle für SAP-Lösungen sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Dafür nimmt der Konzern über 20 Milliarden Euro in die Hand.
Auch im Kanton St. Gallen wurde Kritik an Microsoft 365 laut. Die Regierung nimmt Stellung zu einem Vorstoss im Parlament.
Das kantonale Budget 2026 sieht eine Stellenaufstockung vor. Auch die IT-Investitionen steigen, unter anderem für SAP.
Die Stadtverwaltung möchte eine neue Software für die Finanzprozesse anschaffen. Die bestehende Lösung basiert auf Microsoft Navision, das demnächst nicht mehr gewartet wird.