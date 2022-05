Grosse Reorganisation bei NTT, Schweizer Geschäft betroffen

Der global agierende japanische IT-Dienstleistungsriese NTT hat eine grosse Reorganisation angekündigt, die auch das Geschäft in der Schweiz betrifft.

Demnach werden die Auslandsgeschäfte des Konzerns, die unter den Marken "NTT Data", "NTT Inc." und "NTT Ltd." geführt werden, zusammengelegt und in einer einzigen Unternehmensgruppe unter dem Namen NTT Data fortgeführt.

Dieser Schritt ermögliche es, die Kompetenzen von NTT Data in den Bereichen Beratung und Anwendungsentwicklung mit den Stärken von NTT Ltd. bei Rechenzentren, globalen Netzwerken und Managed Infrastructure Services zu bündeln, begründet der Konzern den angekündigten Schritt. Durch die Kombination sei die NTT-Gruppe in der Lage, ihren Kunden insgesamt einen neuen Mehrwert zu bieten.

In einem nächsten Schritt werden NTT und NTT Data laut der Mitteilung eine Auslandsgesellschaft gründen. Das neue Unternehmen soll die Zusammenarbeit der Firmen verbessern, um das Wachstum des Überseegeschäfts voranzutreiben. Die Firma werde End-to-End-Dienste von Infrastruktur bis zu Anwendungen bieten, teilt der Konzern weiter mit. Basierend auf den Ergebnissen von 2021 erziele der gebündelte IT-Berater und Managed Services Provider rund 27 Milliarden Dollar Jahresumsatz, schreibt ' channele2e.com '.