Gutachten sagt: Zukäufe der Post sind rechtens

Nun hat die Post die Ergebnisse eines von ihr selbst in Auftrag gegebenen rechtlichen Gutachtens zu den kritisierten Zukäufe veröffentlicht. Der Freiburger Rechtsprofessor Andreas Stöckli kommt darin zum Schluss, dass diese rechtens waren. Der Artikel im Postorganisationsgesetz, der dies regle, müsse "weit verstanden werden".

Stöckli ist ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg und Mitglied der Direktion des Instituts für Föderalismus. Seit 2020 ist er auch Präsident des Departements für Öffentliches Recht der Juristischen Fakultät der Uni.

"Das Postorganisationsgesetz (POG) sieht nun im Artikel 3 vor, dass die Post nicht nur Grundversorgungsaufgaben, sondern auch damit zusammenhängende Dienste wahrnehmen darf", sagt Stöckli in einem von der Post veröffentlichten Gespräch . "In diesem Zusammenhang spricht man von sogenannten Annex- oder Nebentätigkeiten. Die Einnahmen aus diesen Nebentätigkeiten dürfen auch dafür verwendet werden, Grundversorgungsaufgaben zu finanzieren. Dies ist vom Gesetzgeber so gewollt, damit die Post die Grundversorgung eigenwirtschaftlich erbringen kann."