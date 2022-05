Intel drückt bei deutscher Chip-Fabrik aufs Tempo

Im März 2022 hatte Intel bekannt gegeben, dass die ostdeutsche Stadt Magdeburg Standort einer neuen Chipfabrik wird. Der Konzern will in einer ersten Phase 17 Milliarden Euro investieren. Man baue "zwei brandneue, einzigartige Halbleiterfabriken in Magdeburg", kündigte Intel-Chef Pat Gelsinger an. Danach seien bis zu sechs weitere Fabriken geplant.

Bei der Ankündigung hiess es, mit der Chipfertigung soll 2027 begonnen werden. Nun äussert der Konzern die Hoffnung, bereits ein Jahr früher mit der Produktion zu starten. Intel-Managerin Ann-Marie Holmes machte im irischen Leixlip im Gespräch mit einer Delegation aus Sachsen-Anhalt deutlich, dass man einen Produktionsbeginn schon 2026 erwarte.

"An uns soll es nicht liegen", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff der Presseagentur 'DPA' am Rande des Termins. Der Startzeitpunkt werde auch davon abhängen, ob Intel alle benötigten Maschinen rechtzeitig bekomme.

Auch in Leixlip nahe der Hauptstadt Dublin baut Intel seinen Industriecampus mit Milliardeninvestitionen aus. Die dortige Megafabrik soll 2023 fertiggestellt werden. Die neue Fabrik in Leixlip dient als Vorlage für die Pläne des Chipherstellers in Magdeburg.