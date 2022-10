Intel meldet Umsatzeinbruch und kündigt Entlassungen an

Der Abschwung des PC-Markts sowie die allgemeine wirtschaftliche Situation treffen Intel hart. Im vergangenen Quartal fiel der Konzernumsatz im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 15,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich brach der Gewinn sogar um 85% auf eine Milliarde Dollar ein. Betroffen sind die Einnahmen der PC- wie auch der Serversparte. Während Erstere im Jahresvergleich um 17% auf 8,1 Milliarden Dollar zurückging, schwand die Serversparte sogar um 27% auf 4,2 Milliarden Dollar im 3. Quartal.

Im kommenden Jahr will Intel nun die Kosten um 3 Milliarden Dollar senken – und peilt bis Ende 2025 jährliche Einsparungen von 8 bis 10 Milliarden Dollar an, wie CEO Pat Gelsinger bekannt gab. Erreicht werden soll dies mit der Entlassung einer "bedeutenden Anzahl" von Mitarbeitenden sowie der Einstellung einiger Produkte, wie es bei ' The Register ' heisst. Wie viele Stellen konkret gestrichen werden, sagte Intel nicht. ' Bloomberg ' spekuliert, dass es wahrscheinlich Tausende seien. Marketing und Vertrieb könnten dem Bericht zufolge bis zu 20% des Personals verlieren.