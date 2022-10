Mobileye-Börsengang geglückt

Der Börsengang von Intels Tochterfirma für autonome Fahrzeuge ist offiziell vollzogen. Der Chiphersteller konnte die Aktien seiner Roboterauto-Tochter Mobileye ganz knapp über der angepeilten Preisspanne verkaufen. Die Aktienplatzierung wurde schlussendlich rund 861 Millionen Dollar schwer, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Intel und Mobileye hervorgeht.

Ab Mittwoch, 26. Oktober 2022, soll der Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq starten. Bei einer angepeilten Preisspanne von 18 bis 20 Dollar wurde Mobileye die Papiere für 21 Dollar los. Das Unternehmen wird damit auf etwa 16,7 Milliarden Dollar bewertet. Zuvor wurde eine Bewertung zwischen 14 und 16 Milliarden Dollar angestrebt, was in der Nähe des damaligen Kaufpreises von 15 Milliarden Dollar liegt. Dazu gab es auch Spekulationen, dass der Börsengang für Intel zum Verlustgeschäft werden könnte.