Intel stösst Mehrheit an Altera ab

Intel hat eine Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Altera getroffen. Laut Mitteilung übernimmt das US-Investmentunternehmen Silver Lake eine 51%-Beteiligung. Die Transaktion bewertet den FPGA-Spezialisten (Field-Programmable Gate Array) mit 8,75 Milliarden US-Dollar. Demnach bezahlt Silver Lake 4,46 Milliarden Dollar für die Beteiligung.

Intel will gemäss Mitteilung die restlichen 49% des Altera-Geschäfts weiterhin besitzen und könne so "am zukünftigen Erfolg von Altera teilhaben und sich gleichzeitig auf sein Kerngeschäft konzentrieren".