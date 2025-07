Intel streicht Investitionen in Chip-Fabriken in Europa

Der Halbleiterersteller Intel hat seine milliardenschweren Pläne für Fabriken in Europa aufgegeben. CEO Lip-Bu Tan kommunizierte den Entscheid in einer Mitteilung. Damit werden weder im deutschen Magdeburg noch im polnischen Wroclaw neue Chip-Werke entstehen.

Intel werde künftig Kapazitäten nur noch ausbauen, wenn es dafür genug Nachfrage von Kundinnen und Kunden gebe, sagte der Firmenchef laut der Mitteilung an die Belegschaft. Wie er dort schreibt, soll weiter der geplante Ausbau in Costa Rica gestoppt werden. Die zusätzlichen Kapazitäten werden an den bestehenden Standorten in Malaysia und Vietnam konsolidiert. Der CEO betont aber, dass Costa Rica ein wichtiger Intel-Standort bleibe, an dem Ingenieurteams und Unternehmensfunktionen angesiedelt sind.

Entlassungen statt Jobs in Magdeburg

Das Aus für Magdeburg zeichnete sich bereits im September vergangenen Jahres ab, als das Projekt für zunächst zwei Jahre auf Eis gelegt wurde, wie es damals hiess. Zuvor war die Grundsteinlegung auch für 2024 geplant gewesen. Investitionen von bis zu 40 Milliarden Euro standen im Raum, wobei Deutschland 10 Milliarden beisteuern sollte. In Magdeburg war die Schaffung von rund 3000 Arbeitsplätzen geplant.

Stattdessen plant Lip-Bu Tan laut der Mitteilung weitere Stellenstreichungen. Die Zahl der Angestellten um etwa 15% auf rund 75'000 sinken. Damit geht der Jobabbau weiter: Von den 109'000 Beschäftigten am Jahresende 2024 blieben im Juni noch knapp 96'400 übrig. Zuletzt gab es Massenentlassungen auch in den Intel-Fabriken in den USA.

Der CEO betonte, Intel bekenne sich weiterhin ausdrücklich zu Investitionen in den USA, wo allerdings dieselbe Kostendisziplin gelte wie global. Deshalb werde der Ausbau des Werks im US-Bundesstaat Ohio nur dann weiterverfolgt, wenn die Ausgaben der Nachfrage entsprechen, so Lip-Bu Tan.