Jetzt muss sich der Bundesrat zu Klara äussern

Nun muss sich der Bundesrat zur Akquise äussern. In einer Interpellation mit dem etwas reisserischen Titel "Klara – ist dem Bundesrat klar, was hier abgeht?", fordert der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin die Regierung dazu auf, sich zu positionieren. Jauslins Meinung in der Sache ist indes offensichtlich: Er fragt, was der Bundesrat unternehme, "um dieses neue Geschäftsmodell der Post zu unterbinden" und "inwieweit damit das Kartellrecht geritzt werde".

Zudem will Jauslin wissen, ob der Bundesrat von der Wettbewerbskommission informiert worden sei und was die Regierung zum Umstand sage, dass die privaten Teilhaber von Klara gegenüber den Aktionären der Konkurrenz massiv privilegiert würden.

Damit muss sich also nebst der Wettbewerbskommission auch der Bundesrat zur Klara-Akquise der Post äussern.