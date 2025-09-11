Kenneth Ong wird Country Manager von Ericsson Schweiz

Abo
Gewerkschaft kritisiert Post wegen Verlagerung von IT-Jobs
Die Post will in den nächsten fünf Jahren ihren IT-Standort Lissabon personell ausbauen und Stellen in der Schweiz nicht nachbesetzen. Dagegen wehrt sich die Gewerkschaft Syndicom.
Zürcher Politiker machen sich vor allem Sorgen wegen potenziellen Kostenüberschreitungen und um den Datenschutz.
Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.
Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.