Kenneth Ong wird Country Manager von Ericsson Schweiz

Seit Anfang September hat Ericsson Schweiz einen neuen permanenten Country Manager, wie das Unternehmen mitteilt. Es handelt sich um Kenneth Ong, der seit sechs Jahren bei der Schweizer Niederlassung von Ericsson angestellt ist.

Lange Jahre war Martin Bürki der Chef von Ericsson Schweiz. Er verliess das Unternehmen Ende Dezember 2024 und wurde im April dieses Jahres zum neuen Präsidenten der Schweizerischen Kommunikationskommission (Comcom) ernannt. Ab Anfang dieses Jahres amtete Kenneth Ong bereits einige Monate lang als Acting Country Manager.

Ong hat an der Kalaidos Fachhochschule Schweiz einen Executive MBA absolviert. Er startete seine Karriere als Purchasing Manager bei Swisscom, durchlief später verschiedene Positionen im Key Account und Commercial Management bei Telefónica und Huawei in der Schweiz, bevor er 2019 als Senior Account Director zu Ericsson wechselte.

Als neuer Country Manager wird er nun die Hauptverantwortung für die Beziehungen des Netzwerkausrüsters zum Schweizer Hauptkunden Swisscom sowie den weiteren hiesigen Kunden übernehmen.