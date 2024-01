Kleinere Firmen drängen Tech-Giganten, den Digital Markets Act einzuhalten

Eine Reihe von europäischen Tech- und Online-Firmen hat einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Big-Tech vorwerfen, nicht genug zu tun, um effektiv mit ihnen zusammenzuarbeiten. Hintergrund ist der Digital Markets Act (DMA) der EU, der Ende letzten Jahres in Kraft getreten ist. Die Regulierung sieht vor, dass die von der EU als Gatekeeper klassifizierten Tech-Giganten bestimmte Vorgaben umsetzen.