Lidl-Mutter geht mit Cloud-Services live

Die Unternehmensgruppe Schwarz, zu der auch die beiden Detailhändler Lidl und Kaufland gehören, bietet gemäss einer Mitteilung seine Cloud- und Colocation-Services ab sofort auch für Kunden ausserhalb des Unternehmens an. "Die Digitalisierung schreitet in allen Teilen der Gesellschaft unaufhörlich voran. Dabei spielt die Cloud als Basistechnologie eine immer wichtigere Rolle", wird Christian Müller, Vorstandsvorsitzender von Schwarz IT, zitiert.

Der gesamte Cloud-Markt werde von aussereuropäischen Anbietern dominiert, sagte Müller weiter. Mit Stackit wolle man seinen Kunden "eine souveräne europäische Alternative" anbieten. Nach eigenen Angaben startete die Gruppe bereits 2018 mit dem Aufbau einer eigenen Cloud-Plattform, um die digitale Transformation innerhalb der Unternehmensgruppe voranzutreiben. Im Mai 2020 wurde hierfür die IT-Firma Camao IDC aus Heilbronn übernommen . Eine weitere Übernahme erfolgte im November 2021 als die Schwarz-Gruppe das israelische IT-Security-Unternehmen XM Cyber aufkaufte

Mit den Cloud- und RZ-Infrastruktur-Angeboten will sich das Unternehmen ein neues Standbein aufbauen. "Zu Beginn konzentrieren wir uns auf Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen aller Branchen sowie Technologie-Startups", erklärte Müller. Das europaweite Team aus mehr als 150 Mitarbeitenden arbeite derzeit an der Weiterentwicklung und Erweiterung des Serviceportfolios, so der Vorstandsvorsitzende weiter.

Nach eigenen Angaben sei beim Aufbau der Clouddienste auch auf die Datensicherheit und den Datenschutz geachtet worden. So befinden sich etwa die Rechenzentren in Deutschland und Österreich und unterliegen somit dem europäischen Recht sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).