Logobject übernimmt Smartpolice-Entwickler

Das IT-Unternehmen Logobject übernimmt per 1. Januar 2026 das Schweizer Geschäft von Futurelab. Wie beide Unternehmen mitteilen, wird damit das Angebot für den Polizeibereich ergänzt. Futurelab mit Sitz in Winterthur ist Entwicklerin des Systems Smartpolice.

Die Lösung für Medienverwaltung ergänzt das Portfolio von Logobject. Die Anwendung ist bei Schweizer Polizeibehörden weit verbreitet und teilt sich mit PIC IMS Police vom Hersteller PIC Systems die Marktführerschaft. Der Winterthurer Hersteller Futurelab hat laut Selbstbeschrieb aber auch Kunden aus dem Blaulichtbereich im Ausland.

Logobject ist nach eigenen Angaben bestrebt, Schweizer Korps eine integrierte Plattform für digitales Beweismittelmanagement und Vorgangsbearbeitung bereitzustellen. Das Unternehmen will den bestehenden Kundinnen und Kunden von Futurelab laut Mitteilung künftig zusätzliche Ressourcen bereitstellen. Statt bis anhin knapp ein Dutzend Mitarbeitende bei Futurelab würden sich zukünftig über 200 Angestellte um die Bedürfnisse kümmern.