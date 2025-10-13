Maria Wiss übernimmt Schweiz-Posten bei Snowflake

13. Oktober 2025 um 14:11
image
Foto: Snowflake

In der Schweiz, Österreich sowie Benelux und den nordischen Ländern soll Wiss die Geschäfte des Cloud-Anbieters vorantreiben und das Partnernetzwerk ausbauen.

Das Cloud-Unternehmen Snowflake hat Maria Wiss zur Regional Vice President für EMEA North ernannt. Wie die US-amerikanische Firma mitteilt, werde Wiss in ihrer neuen Rolle die regionalen Aktivitäten in den Märkten Schweiz, Österreich sowie Benelux und den nordischen Ländern vorantreiben und gleichzeitig das Partnernetzwerk ausbauen.
Wiss wechselt zu Snowflake von Google Cloud Schweden, wo sie über sieben Jahre hinweg verschiedene Führungspositionen innehatte, zuletzt als Country Managerin. Davor war sie laut Mitteilung in leitenden Positionen in der schwedischen Technologie- und Medienbranche tätig. Wiss verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Linköping.
Maria Wiss sagt über ihre Motivation für den Sesselwechsel: "Ich bin zu Snowflake gekommen, weil das Unternehmen in den Bereichen Daten und KI neue Massstäbe setzt. Ich möchte dazu beitragen, unsere Beziehungen zu Unternehmen in EMEA zu vertiefen und unser Partnernetzwerk weiter auszubauen, um unseren Kunden mit unserer verlässlichen und vernetzten Plattform noch mehr Mehrwert zu bieten." Sie berichtet an EMEA Vice President James Petter.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

IT-Angestellte erwarten 2026 mehr Lohn

Robert Half vergleicht die Schweizer IT-Gehälter. Laut dem Personaldienstleister sind viele Arbeitnehmende überzeugt, höhere Löhne aushandeln zu können.

publiziert am 13.10.2025
image

Vorerst keine neuen Cloud-Verträge für den Bund

Die Beschwerde des IT-Anbieters Infomaniak gegen die Verlängerung der Cloud-Verträge des Bundes zeigt Wirkung. Das Bundesverwaltungsgericht muss zunächst ein Urteil sprechen.

publiziert am 13.10.2025
image

Remo Mini wird COO von Collana Health

Der neue COO soll bei Collana Health die Bereiche Beratung, Prozessdigitalisierung und Steuerung komplexer Vorhaben weiterentwickeln.

publiziert am 10.10.2025
imageAbo

Zu teuer: Bündner Kantonsspital muss Cloud-Pläne aufgeben

Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.

publiziert am 10.10.2025