Maria Wiss übernimmt Schweiz-Posten bei Snowflake

Das Cloud-Unternehmen Snowflake hat Maria Wiss zur Regional Vice President für EMEA North ernannt. Wie die US-amerikanische Firma mitteilt, werde Wiss in ihrer neuen Rolle die regionalen Aktivitäten in den Märkten Schweiz, Österreich sowie Benelux und den nordischen Ländern vorantreiben und gleichzeitig das Partnernetzwerk ausbauen.

Wiss wechselt zu Snowflake von Google Cloud Schweden, wo sie über sieben Jahre hinweg verschiedene Führungspositionen innehatte, zuletzt als Country Managerin. Davor war sie laut Mitteilung in leitenden Positionen in der schwedischen Technologie- und Medienbranche tätig. Wiss verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Linköping.

Maria Wiss sagt über ihre Motivation für den Sesselwechsel: "Ich bin zu Snowflake gekommen, weil das Unternehmen in den Bereichen Daten und KI neue Massstäbe setzt. Ich möchte dazu beitragen, unsere Beziehungen zu Unternehmen in EMEA zu vertiefen und unser Partnernetzwerk weiter auszubauen, um unseren Kunden mit unserer verlässlichen und vernetzten Plattform noch mehr Mehrwert zu bieten." Sie berichtet an EMEA Vice President James Petter.