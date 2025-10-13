Maria Wiss übernimmt Schweiz-Posten bei Snowflake

IT-Angestellte erwarten 2026 mehr Lohn
Robert Half vergleicht die Schweizer IT-Gehälter. Laut dem Personaldienstleister sind viele Arbeitnehmende überzeugt, höhere Löhne aushandeln zu können.
Die Beschwerde des IT-Anbieters Infomaniak gegen die Verlängerung der Cloud-Verträge des Bundes zeigt Wirkung. Das Bundesverwaltungsgericht muss zunächst ein Urteil sprechen.
Der neue COO soll bei Collana Health die Bereiche Beratung, Prozessdigitalisierung und Steuerung komplexer Vorhaben weiterentwickeln.
Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.