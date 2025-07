Meta wird in Zürich Nachbar von AWS und Google

Das Mythenquai in Zürich ist eine prestigeträchtige Adresse am Seeufer. Hier befinden sich unter anderem die Hauptsitze von Swiss Re und Zurich Insurance. 2021 hat auch AWS am Mythenquai 10 Büros bezogen. Nicht weit davon und ebenfalls am Seeufer will Google einziehen. Am Standort am General-Guisan-Quai 26 befand sich einst der Schweizer IBM-Hauptsitz, bis das Unternehmen 1996 einen Neubau in Zürich-Altstetten bezog.