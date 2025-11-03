Obligatorische Chatkontrolle in der EU vom Tisch

Abo
Stadt Winterthur bricht HR-Projekt ab
Während der Wechsel auf ein neues ERP-System geklappt hat, muss die Ablösung von SAP Stäfa noch warten. Das Migrationsprojekt wird abgebrochen und neu ausgeschrieben.
Die Personallösungen des deutschen Anbieters benötigen offenbar mehr Ressourcen in der kantonalen Informatik. Smahrt Consulting soll in den nächsten fünf Jahren unterstützen.
Im Nationalrat wurde eine Motion zur Digitalisierung der Fahrausweise eingereicht. Die Kantone Schwyz und Zürich verkündeten die Einführung des elektronischen Lernfahrausweises.
Das Parlament hat ein Postulat zu Microsoft 365 deutlich abgelehnt. Man sehe durchaus kritische Punkte, wolle aber keinen Projektstopp.