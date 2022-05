PC-Markt ist leicht geschrumpft

Gemäss Zahlen des Marktforschungsunternehmens Canalys wurden im 1. Quartal 2022 weltweit 118,5 Millionen PCs (Desktops, Notebooks und Tablets) ausgeliefert, 2,9% weniger als im 1. Quartal 2021. Der Rückgang war zu erwarten, denn im vergangenen Jahr ist der PC-Markt sehr stark gewachsen.

Neben einer nun eintretenden Marktsättigung waren auch die weltweiten Nachschub- und Lieferprobleme ein Mitgrund für das leichte Schrumpfen des Marktes. Laut den Canalys-Zahlen liefen die Geschäfte der grossen Hersteller zudem recht unterschiedlich. Apple konnte mit einem Plus von 1,1% der Lieferungen Lenovo knapp von der Spitze der Hersteller-Rangliste verdrängen, vor allem weil Lenovo einen Rückgang von 12,2% verzeichnen musste. Apple hatte im 1. Quartal einen Marktanteil von 18,8%, Lenovo 17,8%.

HP verlor mit einem Minus von 17,6% am meisten an Boden, konnte aber seinen 3. Rang noch knapp halten, obwohl Dell dahinter unter den grossen Herstellern am meisten zulegen konnte (+6,1%). HP hatte im 1. Quartal einen Marktanteil von 13,4%%, Dell erreichte 11,7%.

Samsungs Lieferungen gingen um 10% zurück. Die Koreaner haben nun 7,4% Marktanteil. Die kleineren Hersteller hinter den Top-5 konnten insgesamt um 8% zulegen, sie haben nun zusammen 31% Marktanteil.