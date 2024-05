Post prüft ein Outsourcing der IT

Derzeit prüfe die Schweizerische Post ein Teil-Outsourcing ihres IT Services Centers zu Swisscom, berichtet das 'IT Magazine'. Ein Sprecher der Post bestätigt dies gegenüber dem Magazin und fügt an, dass derzeit noch kein definitiver Entscheid vorliege. Dieser werde erst gegen Ende Jahr erwartet.

Bereits seit einigen Jahren arbeiten die Post und Swisscom im IT-Bereich zusammen. Ende 2022 erklärten die Unternehmen, diese Kooperation ausbauen zu wollen. "Wir wollen unsere Digitalisierungsfähigkeiten stärken und das Business-IT-Know-how gemeinsam aufbauen", sagte Post-Informatik-Chef Wolfgang Eger damals . Die Zusammenarbeit sichere der Post wichtige Kapazitäten und Zugang zu neuen Technologien.

Die Überlegungen zum Outsourcing zu Swisscom würden auf einer Untersuchung des IT Services Centers der Post basieren, schreibt das 'IT Magazine' weiter. Diese sei von einer Drittfirma durchgeführt worden und habe Synergiepotenzial in den Bereichen Workplace, Connectivity, Datacenter und Private Cloud zu Tage gefördert.

Kommt es zu einer Auslagerung, wären 90 Stellen in der IT-Abteilung der Post betroffen, so der Bericht. Diese Personen würden dann wohl den Arbeitgeber wechseln.