Retailsolutions expandiert nach Nordamerika

Abo
Luzerner Regierung lehnt M365-Marschhalt ab
Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.
Loading
Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.
Anstatt der Ausgliederung der Sparte in ein neues Unternehmen trifft der Industriekonzern eine Verkaufsvereinbarung mit Softbank, die 5,4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.
Der Technologiekonzern Teradata sieht in der Verknüpfung zwischen der ERP-Software und der Analytik-Datenbank von SAP einen Verstoss gegen das US-Kartellrecht.
Sebastian Bloch übernimmt den Posten des CEO von Alex Plasa.