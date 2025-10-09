Retailsolutions expandiert nach Nordamerika

9. Oktober 2025 um 09:03
image
Der neue Managing Director: Darren Hunter. Foto: Retailsolutions.

Der Zuger SAP-Berater eröffnet ein Büro in Delaware. Dort werden zwei Mitarbeitende die lokalen Kunden betreuen.

Das SAP-Beratungshaus Retailsolutions expandiert nach Nordamerika. Wie das Zuger Unternehmen mitteilt, sei man mit der Gründung von Retailsolutions North America im US-Bundesstaat Delaware neu in insgesamt neun Ländern vertreten.
Die Niederlassung werde von Darren Hunter, Managing Director und President von Retailsolutions North America, geleitet. Er bringe über 25 Jahre SAP-Erfahrung mit. Seine Laufbahn begann in Kanada bei Blackberry und Fuji. Anschliessend wechselte er in den Retail-Bereich von SAP und arbeitete für Detailhändler wie Best Buy und Home Depot. Zwischen 2017 und 2024 verantwortete er bei Rizing unter anderem die Geschäftsbereiche Solution, Consulting, Advisory und Business Development.
Laut Mitteilung von Retailsolutions wurde David King zum Vice President der Niederlassung berufen. Er besitze mehr als 20 Jahre Erfahrung im SAP-Retail-Bereich. Seine Karriere startete bei der Kingfisher Group. 2016 kam er zu Retailsolutions, war als Solution Architect und Competency Center Lead tätig und verantwortete zuletzt als Head of Enterprise Architecture das internationale Geschäft des Unternehmens.
Die Zuger sind laut Selbstbeschrieb schon heute in Nordamerika tätig. Bis anhin fehlte einzig eine Niederlassung. Sie gibt es neben der Schweiz in Deutschland, Grossbritannien, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und Südafrika. Global beschäftigt Retailsolutions mehr als 450 Expertinnen und Experten.
