St. Gallen findet Anbieter für Steuersoftware

Ende Januar 2023 hat der Kanton St. Gallen eine Ausschreibung für eine einheitliche Steuersoftware gestartet. Durch die Konsolidierung der Applikationslandschaft im Grossprojekt "IT Steuern SG+" erhofft man sich im Kanton jährliche Einsparungen in der Höhe von 3 Millionen Franken. In 3 Losen wurden nun die Zuschläge erteilt und insgesamt 9 Aufträge vergeben.