Swiss GRC beruft neue Geschäftsleitung

Intel kehrt in die Gewinnzone zurück
Der Halbleiterhersteller verbuchte im dritten Quartal einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar. Der Sparkurs und Investitionen der US-Regierung sowie von Wettbewerbern sind Gründe.
Das unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld dämpft die Kauffreude der SAP-Kunden. Trotz eines Plus bei den Cloud-Umsätzen korrigierte der Konzern seine Prognose nach unten.
Das Aargauer Unternehmen entwickelt KI-Lösungen für das Rechnungswesen. Bexio will diese in das eigene Angebot integrieren.
Schweizer Kunden sollen auf Datensouveränität zählen können. Da gibt es aber ein kleines Problem.