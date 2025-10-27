Swiss GRC beruft neue Geschäftsleitung

Das Software- und Beratungsunternehmen Swiss GRC hat rückwirkend zum 1. Oktober 2025 eine neue Geschäftsleitung eingeführt. Wie die Firma mitteilt, soll die neue Führungsstruktur klare Verantwortlichkeiten schaffen, Entscheidungswege verkürzen sowie die operative und strategische Steuerung auf eine breitere Basis stellen.

Neben dem CEO Besfort Kuqi gehören dem neuen Leitungsgremium Gentian Ajeti (Chief Customer & Commercial Officer), Daniel Arnold (Chief Product Officer), Fari Ganji (Chief Information Officer) und Yahya Mohamed Mao (Chief Marketing Officer) an. Die vier neuen Geschäftsleitungsmitglieder waren bis anhin als Abteilungsleiter bei Swiss GRC tätig. Das neue Gremium solle die Ausrichtung des Unternehmens auf die kommenden Jahre prägen, so die Mitteilung.

Laut CEO Kuqi schafft die Führungsstruktur die Basis, um Kundenerfolge auszubauen und Innovationen in Produkten und Services voranzutreiben. "Sie stärkt unsere Organisation, bündelt Kompetenzen und ermöglicht es uns, Kundennutzen, Qualität und Wachstum optimal in Einklang zu bringen", sagt er.