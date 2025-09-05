Upgreat ernennt Simeon Roth zum CEO

5. September 2025 um 09:23
image
Der designierte CEO Simeon Roth und Gründer Rinaldo Lieberherr (v.l.). Foto: Upgreat

Der Gründer und langjährige CEO Rinaldo Lieberherr zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger Simeon Roth kommt von Faigle.

Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat von Upgreat haben Simeon Roth zum neuen CEO ernannt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird er die Führung von Gründer und Inhaber Rinaldo Lieberherr per 1. Oktober 2025 übernehmen.
Roth wechsle von Faigle zu Upgreat. Nach seinem Einstieg in die Forschung & Entwicklung bei Mettler Toledo und dem Wirtschaftsstudium an der Universität Zürich sei Roth mehrere Jahre als Berater bei PwC tätig gewesen. Anschliessend hatte er in den vergangenen Jahren leitende Positionen bei Pidas und Faigle inne. Bei Faigle war er zuletzt Group CEO.
Der langjährige CEO, Gründer und Inhaber von Upgreat, Rinaldo Lieberherr, zieht sich laut Mitteilung nach 30 Jahren aus dem operativen Geschäft zurück. Er werde künftig die strategische Entwicklung des Unternehmens als Mitglied des Verwaltungsrats begleiten. An den Besitzverhältnissen ändere sich nichts.
Dem Gründer falle das Loslassen leicht, wie er in der Mitteilung sagt. "Ich übergebe an eine eingespielte Geschäftsleitung – an meine wahren Freunde – und mit Simeon Roth an eine Führungskraft, die unsere Werte teilt und unser Leitungsteam optimal ergänzt. Seine Erfahrung, Expertise und Persönlichkeit versprechen innovative Impulse und eine vorausschauende Steuerung eines nachhaltigen Wachstumskurses", so Lieberherr.
Der designierte CEO Simeon Roth ergänzt: "Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit der Geschäftsleitung und dem gesamten Team der 140 Mitarbeitenden die Erfolgsgeschichte von Upgreat fortzuschreiben – mit Innovationskraft, Leidenschaft und dem Ziel, unsere Kunden nachhaltig zu begeistern. Ich habe grossen Respekt vor der Aufgabe, denn die Fussstapfen von Rinaldo sind gross. Umso mehr freue ich mich, ihn künftig als Verwaltungsrat an meiner Seite zu wissen und Teil eines überzeugenden Teams zu sein."
