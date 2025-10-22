Veeam übernimmt Securiti AI für 1,7 Milliarden Dollar

22. Oktober 2025 um 10:28
image
Foto: Veeam

Die übernommene Technologie soll es Veeam-Kunden ermöglichen, ihre verstreuten Daten einfacher zu sichern und für KI-Anwendungen zu nutzen.

Der auf virtualisierte Umgebungen spezialisierte Backup-Anbieter Veeam Software hat die Übernahme von Securiti AI angekündigt. Man habe eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, so Veeam, und werde 1,7 Milliarden Dollar für das US-Startup bezahlen.
Durch die Kombination der beiden Technologien, so Veeam, werde es für Kunden keine grosse Herausforderung mehr sein, auf verschiedene Apps, Clients, SaaS-Lösungen und Clouds verstreute Daten zu verwalten. Ein einheitliches Kommandozentrum biete einen vollen Überblick, um alle Daten zu kontrollieren, zu verstehen und zu sichern. Dies soll es letztlich auch ermöglichen, die Unternehmensdaten vollumfänglich für KI-Anwendungen zu nutzen.
Veeam, heute ein US-Unternehmen, wurde ursprünglich in St. Petersburg gegründet und verlegte seinen Hauptsitz danach nach Baar in die Schweiz. Baar blieb der Hauptsitz des Softwareunternehmens, bis es 2020 von einem Investmentunternehmen aufgekauft wurde.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Das Ende der Daten-Silos: Wie Streaming und Agentic AI Unternehmen transformieren

Inside IT sprach mit Mindy Ferguson, Vice President für Messaging und Streaming bei AWS, über die Bedeutung und die Vorteile von Data Streaming und wie es sich mit Agentic AI-Technologie ergänzt.

image

OpenAI lanciert seinen Browser

OpenAI fordert Google heraus: "Atlas" soll ein Browser sein, mit dem man chatten kann.

publiziert am 22.10.2025
image

Atos blutet weniger Cash

Im dritten Quartal sei der Bestand an flüssigen Mitteln nur noch um 38 Millionen Euro gesunken, meldet der französische IT-Dienstleister.

publiziert am 21.10.2025
image

OVHcloud erreicht erstmals Milliardenumsatz

Der grösste europäische Cloud-Anbieter wächst kräftig. Gleichzeitig übernimmt Gründer Octave Klaba wieder den CEO-Posten.

publiziert am 21.10.2025