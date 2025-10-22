Veeam übernimmt Securiti AI für 1,7 Milliarden Dollar

Der auf virtualisierte Umgebungen spezialisierte Backup-Anbieter Veeam Software hat die Übernahme von Securiti AI angekündigt. Man habe eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, so Veeam, und werde 1,7 Milliarden Dollar für das US-Startup bezahlen.

Durch die Kombination der beiden Technologien, so Veeam, werde es für Kunden keine grosse Herausforderung mehr sein, auf verschiedene Apps, Clients, SaaS-Lösungen und Clouds verstreute Daten zu verwalten. Ein einheitliches Kommandozentrum biete einen vollen Überblick, um alle Daten zu kontrollieren, zu verstehen und zu sichern. Dies soll es letztlich auch ermöglichen, die Unternehmensdaten vollumfänglich für KI-Anwendungen zu nutzen.