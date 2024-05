Vogt am Freitag: Gates noch?

Ja, ich weiss: Bill Gates hat bei Microsoft (offiziell) nichts mehr zu melden. Aber sein Name ist nach wie vor eng mit dem Unternehmen verknüpft. Deshalb muss er jetzt für die neueste Schnapsidee aus der Konzernküche den Kopf hinhalten.

Es geht um die Recall-Funktion, die Microsoft Anfang Woche an seiner Build-Konferenz vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Suche, mit der Userinnen und User "alles" wiederfinden sollen, was sie je auf ihrem PC je gesehen haben. Recall soll dabei nicht nur Texte, sondern auch Fotos durchsuchen können. Es reicht also die Beschreibung eines Bilds, an das man sich erinnert, und Recall liefert die zugehörige Website.