Was Schweizerinnen und Schweizer von KI halten

Der "Digital Barometer 2024" des Versicherers Mobiliar und der Stiftung Risiko-Dialog hat die Schweizer Bevölkerung unter anderem zu Künstlicher Intelligenz befragt. Die Grundstimmung zu KI-Anwendungen sei "ambivalent", lautet ein Fazit der Befragung.

Im Schnitt geben gleich viele Befragte eine positive (35%) wie negative (34%) Grundhaltung zu KI-basierten Technologien an. Dabei schätzen gut gebildete Personen die Technologie tendenziell eher positiver ein. Damit stehe die Schweiz nicht alleine da, heisst es im Barometer. "Gemäss dem Report des Deutschen Zentrums für KI-Risiken und Auswirkungen zeichnet sich in Deutschland ein ähnliches Bild."

Die grössten Chancen für KI sehen die Befragten vor allem in den Feldern Ökologie und Klimaschutz (30%), wie auch bei der Effizienzsteigerung von Arbeitsprozessen und neuen Arbeitsmodellen (31%). Das deute darauf hin, dass die Bevölkerung innovativen Technologien gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen ist, sofern diese zur Lösung drängender Probleme beitragen, bilanziert der Barometer.

Gefahren verorten die Umfrageteilnehmer und -teilnehmerinnen insbesondere bei der Beeinflussung der öffentlichen Debatten (59%), der Abnahme sozialer Kontakte (56%), der flächendeckenden Überwachung wie auch dem Arbeitsplatzverlust (je 52%). Eine weitere Zahl steche allerdings besonders ins Auge: Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung (49%) nimmt KI als potenzielle Bedrohung für die Menschheit insgesamt wahr.

Im Kontext dieser Unsicherheit spiele das Vertrauen in eine angemessene staatliche Regulierung von KI-Technologien eine entscheidende Rolle, heisst es weiter. Die EU hat mit dem "AI Act" das weltweit erste KI-Gesetz in Kraft gesetzt . In der Schweiz will der Bundesrat Ende 2024 eine politische Auslegeordnung vorlegen.